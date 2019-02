Inter divulga inscritos na Libertadores sem Danilo Fernandes e com Guerrero

A pouco mais de uma semana da sua estreia na Copa Libertadores, o Internacional divulgou nesta terça-feira a sua lista de inscritos na competição. A relação conta com o atacante Paolo Guerrero, que ainda cumpre a parte final de suspensão por doping, mas não com o goleiro Danilo Fernandes, que se recupera de lesão.

A pena de Guerrero só chegará ao fim em 5 de abril. Com isso, o peruano perderá os três primeiros jogos do Inter no Grupo A da Libertadores. Ainda assim, o técnico Odair Hellmann optou por incluí-lo na lista de inscritos, com a intenção de utilizá-lo na sequência da competição.

Danilo Fernandes, porém, não foi incluído na relação pelo treinador, pois o goleiro se recupera de cirurgia no ombro direito. Assim, agora só poderá ser incluído na lista se o Inter avançar às oitavas de final. Enquanto isso, Marcelo Lomba, Keller e Daniel serão os goleiros à disposição de Odair na fase de grupos da Libertadores.

Até pela presença de Guerrero, o centroavante Jonatan Álvez também não foi incluído na lista de inscritos do Inter. O uruguaio ainda não atuou pelo clube em 2019, mas nesta semana foi incluído na relação do Campeonato Gaúcho.

A situação é diferente da enfrentada por Camilo. O meia também não jogou nesta temporada, parecia fora dos planos, mas recentemente foi inscrito no Estadual. E agora também figura na relação do Inter para a disputa da Libertadores.

Campeão do torneio em 2006 a 2010, o Inter vai enfrentar o vencedor do confronto entre o chileno Palestino e o argentino Talleres na sua estreia, em 6 de março, fora de casa. Os times empataram por 2 a 2 em Córdoba e voltarão a se enfrentar na quarta-feira em Santiago. Alianza Lima e River Plate serão os outros adversários do clube gaúcho no Grupo A da Libertadores.

Confira a lista de inscritos do Inter:

1 - Keiller

2 - Bruno

3 - Zeca

4 - Rodrigo Moledo

5 - Patrick

6 - Uendel

7 - Nico López

8 - Edenilson

9 - Paolo Guerrero

10 - D’Alessandro

11 - Wellington Silva

12 - Marcelo Lomba

13 - Rodrigo Dourado

14 - Klaus

15 - Cuesta

16 - Rithely

17 - Neilton

18 - Pottker

19 - Rodrigo Lindoso

20 - Emerson Santos

21 - Camilo

22 - Tréllez

23 - Rafael Sobis

24 - Daniel

25 - Nonato

26 - Pedro Lucas

27 - Guilherme Parede

28 - Iago

29 - Sarrafiore

30 - Roberto