Inter divulga lista para Mundial sem Edu e Sorondo

O Internacional divulgou nesta segunda-feira os 23 jogadores relacionados para disputar o Mundial de Clubes, que será disputado entre os dias 8 e 18 de dezembro, em Abu Dabi, nos Emirados Árabes. Sete jogadores foram cortados da pré-lista de 30 atletas, com destaque para as saídas do atacante Edu e do zagueiro Sorondo.

Contratado do Bétis no ano passado, Edu nunca conseguiu se firmar no Internacional e acabou sendo vetado pelo técnico Celso Roth, que levará apenas Alecsandro, Rafael Sóbis e Leandro Damião como opções para o ataque. Sorondo, por sua vez, ainda está se recuperando de contusão e também ficou fora da lista.

Os demais jogadores cortados foram o goleiro Muriel, o lateral Bruno Silva e os atacantes Marquinhos, Eduardo Sasha e Ilan, que sofreu contusão e já tinha sido anteriormente vetado para o Mundial de Clubes.

Com os cortes, o Internacional confirmou a presença de Lauro como terceiro goleiro, que disputava vaga com Muriel. Também o meia Oscar foi relacionado e viaja com o elenco para Abu Dabi, assim como o lateral Daniel e o zagueiro Juan.

A estreia do Inter no Mundial será no dia 14 de dezembro, contra o vencedor da partida entre Pachuca e Mazembe. A decisão será no dia 18.

CONFIRA A LISTA E A NUMERAÇÃO DOS JOGADORES RELACIONADOS:

1 - Renan (goleiro)

2 - Bolívar (zagueiro)

3 - Índio (zagueiro)

4 - Nei (lateral-direito)

5 - Guiñazu (volante)

6 - Kleber (lateral-esquerdo)

7 - Tinga (meia)

8 - Giuliano (meia)

9 - Alecsandro (atacante)

10 - D''Alessandro (meia)

11 - Rafael Sobis (atacante)

12 - Derley (volante)

13 - Rodrigo (zagueiro)

14 - Ronaldo Alves (zagueiro)

15 - Glaydson (volante)

16 - Juan (zagueiro)

17 - Andrezinho (meia)

18 - Oscar (meia)

19 - Leandro Damião (atacante)

20 - Wilson Matias (volante)

21 - Daniel (lateral-direito)

22 - Pato Abbondanzieri (goleiro)

23 - Lauro (goleiro)