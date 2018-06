Inter divulga relacionados sem D'Alessandro para pegar o São Paulo

Não será desta vez que D'Alessandro voltará a atuar pelo Internacional. O argentino cumpriu a punição de três jogos em decorrência dos incidentes nas partidas contra Grêmio e Flamengo, mas não se recuperou da lesão no tornozelo e desfalcará o time colorado contra o São Paulo, no estádio do Morumbi, na capital paulista, no confronto que abre, nesta terça-feira, às 21h30, a 10.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Desta maneira, o atacante Lucca deve continuar entre os titulares do Internacional, que adotou o mistério e fechou os dois treinamentos, do último domingo e desta segunda-feira, em preparação para o duelo em São Paulo.

Na lista de relacionados, divulgada nesta segunda-feira, também não está Rodrigo Dourado, mas por outro motivo. O meia levou o terceiro cartão amarelo no empate sem gols contra o Sport, no último sábado, e cumprirá suspensão. Charles e Gabriel Dias brigam pela vaga.

A entrada de Charles ou Gabriel Dias deve ser a única mudança que o técnico Odair Hellmann promoverá na equipe. Com isso, o provável Internacional tem: Danilo Fernandes; Zeca, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta e Iago; Charles (Gabriel Dias), Edenílson, William Pottker, Patrick e Lucca; Leandro Damião.

O duelo no estádio do Morumbi opõe dois times que brigam pelas primeiras posições na tabela de classificação. Sem perder há cinco jogos, o Internacional ocupa a quinta posição com 15 pontos, um a menos que o São Paulo, quarto colocado.

Confira os relacionados do Internacional para o jogo contra o São Paulo:

Goleiros - Danilo Fernandes e Marcelo Lomba

Laterais - Iago, Uendel, Dudu, Fabiano e Zeca

Zagueiros - Danilo Silva, Rodrigo Moledo e Victor Cuesta

Volantes - Charles, Edenílson e Gabriel Dias

Meias - Camilo, Patrick e Richard

Atacantes - Brenner, Leandro Damião, Lucca, Nico López, Rossi e William Pottker