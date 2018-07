Inter diz não ter pressa para contratar novo técnico

"Por enquanto, o Enderson Moreira [técnico do time B] vai dirigir a equipe interinamente. Esse será o grupo de trabalho até o jogo contra o Palmeiras [no dia 6]. Temos um hiato até a Copa do Mundo e vamos aproveitar da melhor maneira o período. Vamos analisar o mercado de maneira tranquila. Temos que pensar bem", informou o vice-presidente de futebol, Fernando Carvalho.

Apesar dos primeiros rumores sobre o novo técnico do time, o dirigente avisou que o clube ainda não tem nenhum nome em vista. "Não estamos contratando, negociando ou tratando com ninguém. Prefiro não falar em nomes agora. Cogitamos de contratar um treinador adequado à nossa realidade e às nossas possibilidades", comentou.

Carvalho também adiantou que o Inter não deverá fazer mudanças no elenco durante o recesso. "Temos nosso cronograma de treinamento e faremos uma intertemporada. Temos muito tempo. Entendemos que a reformulação do elenco não é necessária, pois estamos contentes com o grupo".

Em relação à saída de Fossati, Carvalho explicou que a demissão foi decidida ainda na noite de quinta-feira, após a derrota de virada para o Vasco. "A decisão foi tomada ontem [quinta]. Infelizmente a sequência de resultados não foi boa. Isso acabou nos levando a fazer uma intervenção e trocar a comissão técnica, apesar de sabermos que o trabalho seja coletivo e todos sejamos responsáveis", disse Carvalho, ao lado do presidente Vitorio Piffero.

Apesar da decisão, Carvalho elogiou o trabalho de Fossati e disse se sentir "chateado" com a saída do treinador. "Vai ficar uma boa imagem do Fossati como treinador e como profissional. Fiquei chateado em ter que tomar esta decisão. Agora vamos pensar positivamente para sair dessa situação".