Inter domina o Barcelona e vence por 3 a 1 em Milão

A Inter de Milão conseguiu parar Messi e o Barcelona nesta terça-feira. De virada, a equipe de Jose Mourinho conseguiu uma grande vitória por 3 a 1, em Milão, e ficou mais próxima de uma vaga na final da Liga dos Campeões. O lateral brasileiro Maicon marcou um dos gols do confronto.

Para o jogo da volta, que será disputado em 28 de abril, a Inter de Milão pode perder até por um gol de diferença. O Barcelona, por sua vez, garante a classificação se vencer por 2 a 0 ou por diferença maior de dois gols.

Mesmo com as atenções voltadas para Messi e Samuel Eto''o, ex-jogador do Barcelona que está na Inter de Milão, foram os laterais brasileiros que começaram a decidir o confronto desta terça-feira.

Com o meia-atacante argentino muito bem marcado pela retaguarda do time italiano, o lateral Maxwell fez a jogada do primeiro gol logo aos 18 minutos, quando as duas equipes ainda se estudavam em campo. O brasileiro avançou pela esquerda, passou por Maicon e cruzou na medida para Pedro abrir o placar para o Barcelona.

A desvantagem, no entanto, não acuou a Inter de Milão. Mesmo diante do atual campeão da Liga dos Campeões, passou a pressionar o adversário em seu campo de defesa. E não demorou para que chegasse ao empate. Dez minutos depois, Milito recebeu na área e passou para Sneijder marcar.

O confronto ficou aberto após o gol de empate. E logo no início do segundo tempo, aos três minutos, Thiago Motta roubou a bola de Messi e tocou para Milito. Mais uma vez, o centroavante argentino preferiu o passe e encontrou Maicon, que ganhou disputa com Pique e completou para as redes.

Se o placar já era bom para a Inter de Milão, ficou ainda melhor aos 15 minutos. Maicon cruzou da direita e Sneijder tocou de cabeça para Milito. Dessa vez, o argentino concluiu ele próprio para as redes.

No restante da partida, o Barcelona sufocou o adversário e procurou diminuir o marcador. Mas esbarrou na inspirada atuação do sistema defensivo da Inter de Milão, que com as boas atuações de Júlio César, Lúcio e Thiago Motta conseguiu segurar o placar.