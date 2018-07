Inter e Bayern repetem última final nas 8as da Liga dos Campeões

A Inter venceu o Bayern por 2 x 0 em Madri, com dois gols do atacante argentino Diego Milito, para conquistar seu primeiro título europeu após 45 anos, mas nesta temporada encontrou dificuldades na fase de grupos e classificou-se apenas em segundo lugar. O Bayern, por sua vez, ganhou sua chave com cinco vitórias em seis partidas.

Outro reencontro acontecerá entre o favorito Barcelona e o Arsenal, a quem o time espanhol venceu por 6-3 no placar somado das quartas de final da temporada passada.

O Barça, que também venceu o Arsenal na final de 2006, empatou por 2 x 2 em Londres mas contou com um show de Lionel Messi para vencer o jogo de volta por 4 x 1, com todos os gols marcados pelo argentino no Camp Nou.

O Real Madrid, recordista de títulos europeus com nove conquistas, vai enfrentar o Olympique de Lyon mais uma vez, após ter perdido para o time francês também nas oitavas de final da competição anterior.

Já o Tottenham Hotspur voltará a Milão para pegar o Milan, depois de ter terminado à frente da Inter de Milão em seu grupo.

Nos outros confrontos, a Roma jogará com o Shakhtar Donestk, da Ucrânia; o Valencia pega o Schalke 04; o Manchester United encara o Olympique Marseille, e o Chelsea pega o FC Copenhagen.

Os duelos de ida das oitavas de final serão realizados nos dias 15 e 16 e 22 e 23 de fevereiro, e as partidas de volta acontecem em 8 e 9 e 15 e 16 de março de 2011.

A final será disputada no dia 28 de maio, no estádio de Wembley, em Londres.