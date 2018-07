Inter e Chapecoense fazem terceiro 0 a 0 do domingo

O campeões gaúcho e catarinense se enfrentaram na noite deste domingo, no Beira-Rio, para fechar a primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Internacional e Chapecoense não saíram do zero. Pior para o time da casa, que perdeu pênalti em cobrança de Paulão e consagrou o goleiro do Danilo como destaque da partida. O confronto, por sinal, marcou o terceiro 0 a 0 do dia, após os duelos Corinthians x Grêmio e Figueirense x Ponte Preta também não movimentarem os seus respectivos placares iniciais.

Com uma Chapecoense retrancada, o Internacional teve dificuldade para levar perigo ao gol adversário na primeira etapa. Aos 7 minutos, Aylon subiu sozinho para desperdiçar uma chance após cruzamento da esquerda de Artur. Depois deste lance, o time colorado teve nova oportunidade aos 41 minutos, com Sasha chutando cruzado da entrada da área e obrigando Danilo a espalmar a bola. Da parte dos visitantes, Lucas Gomes foi o mais incisivo, mas sem sucesso.

Veio o segundo tempo e o comportamento tático das duas equipes não mudou muito. Inter no ataque, Chapecoense na marcação. E foi aos 18 minutos que o personagem do jogo apareceu. No pênalti sofrido por Andrigo, Paulão foi para bola e Danilo espalmou, assim como voltou a defender no rebote.

O jogo continuou amarrado e, faltando 10 minutos para o fim da partida, Thiego deu uma cotovelada em Marquinhos, recebeu o segundo amarelo e foi expulso. Com um a mais, o Inter foi pra cima e teve a chance de matar o jogo com Sasha, aos 44 minutos, mas a bola parou no goleiro da equipe catarinense, em lance que acabou selando de vez o empate por 0 a 0.

Na segunda rodada do Brasileirão, o Inter vai enfrentar o São Paulo, fora de casa, no próximo domingo, às 16 horas. No mesmo dia e horário, a Chapecoense recebe o América-MG na Arena Condá, em Chapecó.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL 0 X 0 CHAPECOENSE

INTERNACIONAL - Alisson; William, Paulão, Ernando, Artur (Gustavo Ferrareis); Fernando Bob, Fabinho e Andrigo (Alisson Farias); Eduardo Sasha, Vitinho e Aylon (Marquinhos). Técnico: Argel Fucks.

CHAPECOENSE - Danilo; Claudio Winck, Marcelo, Thiego e Dener Assunção; Gil, Josimar, Cleber Santana e Lucas Gomes (Silvinho); Bruno Rangel (Rafael Lima) e Ananias (Lourency). Técnico: Guto Ferreira.

CARTÕES AMARELOS - Vitinho, William e Andrigo (Internacional); Thiego, Josimar, Cleber Santana e Gil (Chapecoense).

CARTÕES VERMELHOS - Thiego (Chapecoense).

ÁRBITRO - Nielson Nogueira Dias (PE).

PÚBLICO - 12.092 torcedores.

RENDA - R$ 350.215,00.

LOCAL - Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).