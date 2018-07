Inter e Cruzeiro podem trocar Fabrício por Marquinhos

Emprestado ao Cruzeiro após se desentender com a torcida colorada, o lateral-esquerdo Fabrício não tem clima para voltar a jogar no Internacional e deve continuar em Belo Horizonte em 2016. O time mineiro propôs aos gaúchos ceder, em troca, o meia-atacante Marquinhos, que tem passagens por Vitória e Palmeiras. As negociações avançaram e podem ter um desfecho positivo nos próximos dias.

"Foi um negócio que nos foi proposto, mas não tem nada firmado ainda. Não é uma negociação fechada. Estamos avaliando e talvez vamos firmar aí futuramente. O que me agrada (no Marquinhos) é que tem velocidade, qualidade técnica e é obediente taticamente. É um jogador bastante interessante, não é a toa que passou por grandes clubes. É um atleta de lado bastante rápido", elogiou o diretor de futebol do Inter, Marcos Marino, em entrevista à Rádio Gaúcha.

Fabrício deve ficar no Cruzeiro, mas outros atletas voltam ao Inter após serem emprestados e vai caber ao técnico Argel Fucks definir se eles serão aproveitados. A lista tem o volante João Afonso, o atacante Mike e os zagueiros Thales, Alef e Jackson. Este último, que estava no Palmeiras, tem mais chances de ficar no Beira-Rio.