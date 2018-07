Inter é facilmente derrotada pelo Sparta Praga e se complica na Liga Europa

A Inter de Milão voltou a ser derrotada na Liga Europa nesta quinta-feira, ao cair diante do Sparta Praga na República Checa, por 3 a 1. Foi o segundo resultado negativo do time italiano em duas partidas disputadas, retrospecto que o deixa na lanterna de sua chave no torneio continental.

Na estreia, a Inter já havia sido derrotada pelo modesto Hapoel Beer Sheeva em pleno Giuseppe Meazza. O péssimo início na Liga Europa aliado a alguns maus resultados no Campeonato Italiano já geraram pressão sobre o técnico Frank De Boer, que assumiu o cargo para esta temporada.

Com o resultado, a Inter é a única que segue sem vencer no Grupo K da Liga Europa e ocupa a lanterna, sem pontuar. A liderança é dividida entre Hapoel e Southampton, que ficaram no 0 a 0 nesta quinta e somam quatro pontos. O Sparta tem três. Na próxima rodada, dia 20 de outubro, a Inter recebe o Southampton e o Sparta visita o Hapoel.

Nesta quinta, o time italiano entrou em campo repleto de reservas. O brasileiro Gabriel sequer foi relacionado para a partida. O Sparta, então, aproveitou para abrir o placar logo aos seis minutos com Kadlec, aproveitando assistência de Dockal. O mesmo Kadlec ampliaria aos 24, quando Frydek aproveitou desatenção da defesa e cobrou falta rapidamente para o atacante marcar.

O Sparta era dono do jogo e controlava a partida no segundo tempo. Mas abusou dos gols perdidos e viu a Inter diminuir aos 25, quando Eder tocou para Palacio marcar. Quatro minutos depois, no entanto, Ranocchia cometeu falta pela esquerda e foi expulso. Após a cobrança, Holek marcou o terceiro e selou o placar.

SHAKHTAR VENCE - Ao contrário da Inter, o Shakhtar Donetsk confirmou seu bom início na Liga Europa e venceu pela segunda vez nesta quinta, ao fazer 2 a 0 sobre o Braga, na Ucrânia. O triunfo aconteceu apesar da expulsão do brasileiro Fred, que recebeu o cartão vermelho no início do segundo tempo.

O resultado levou o Shakhtar à liderança isolada do Grupo H, com seis pontos somados, contra quatro do Gent, que venceu o Konyaspor também por 2 a 0 nesta quinta. O Braga é o terceiro, com um ponto, enquanto o próprio Konyaspor ocupa a lanterna da chave ainda sem pontuar.

O Shakhtar abriu o placar nesta quinta logo aos quatro minutos, com Stepanenko, após falha da zaga em cobrança de falta. No início da etapa final, Fred invadiu a área e caiu após carrinho do zagueiro. O árbitro entendeu como simulação e deu o segundo amarelo ao brasileiro. Mesmo assim, os ucranianos marcaram o segundo com Kovalenko, aos 10 minutos, aproveitando sobra na grande área.

OUTROS RESULTADOS - Ainda nesta quinta, o Ajax também chegou aos seis pontos e à liderança do Grupo G, ao bater o Standard Liège por 1 a 0. A segunda colocação da chave é do Celta de Vigo, que derrotou o Panathinaikos por 2 a 0, em casa.