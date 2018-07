Inter e Fluminense decidirão em casa duelos das oitavas de final da Copa do Brasil

Após a definição dos confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil, a CBF realizou mais um sorteio nesta quinta-feira, dessa vez para determinar os mandos de campo dos confrontos. E ficou definido que Internacional e Fluminense serão mandantes nos jogos de volta diante de Palmeiras e Grêmio, respectivamente.

A CBF decidiu que havia a necessidade de "casamento" dos confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil por questões de segurança, para que rivais locais não sejam mandantes na mesma data. Além disso, justifica a ação para definição da tabela e as datas dos jogos, o que atende as TVs que transmitem o torneio, além da logística dos clubes.

Por isso, os confrontos foram divididos em grupos que definiram os mandos de campo dos jogos. Palmeiras, Grêmio, Botafogo, Cruzeiro, Flamengo e Santos serão mandantes nos seus jogos de ida das oitavas de final. Já Internacional, Fluminense e Atlético-MG definirão suas séries em casa.

O próximo passo é a definição da tabela das oitavas de final da Copa do Brasil. A entidade reservou os meios de semana dos dias 26 de abril, e 3, 10, 17, 24 e 31 de maio para a disputa desta fase do torneio. Posteriormente, os confrontos das quartas de final vão ser conhecidos através de mais um sorteio.

Confira os jogos de ida das oitavas de final da Copa do Brasil:

Palmeiras x Internacional

Grêmio x Fluminense

Botafogo x Sport

Santa Cruz x Atlético-PR

Cruzeiro x Chapecoense

Paraná x Atlético-MG

Flamengo x Atlético-GO

Santos x Paysandu

Confira os jogos de volta das oitavas de final da Copa do Brasil:

Internacional x Palmeiras

Fluminense x Grêmio

Sport x Botafogo

Atlético-PR x Santa Cruz

Chapecoense x Cruzeiro

Atlético-MG x Paraná

Atlético-GO x Flamengo

Paysandu x Santos