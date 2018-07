Inter e Grêmio iniciam decisão do título gaúcho

Na próxima quarta-feira, o Internacional encara o Banfield, na Argentina, pelas oitavas de final da Libertadores. E na quinta, o Grêmio enfrenta o Fluminense, no Rio, pelas quartas de final da Copa do Brasil. Mas o foco, por enquanto, é no Gre-Nal.

No Inter, o zagueiro Fabiano Eller está fora, por suspensão, enquanto o lateral Kléber e o meia D''Alessandro podem ser afastados se não se recuperarem de desconforto muscular a tempo. Como o time vai jogar no 4-4-2, não há necessidade de substituir o defensor. Os candidatos às outras duas vagas são Juan e Giuliano.

O Grêmio também não estará completo. O lateral-esquerdo Fábio Santos sofreu um corte na perna num acidente doméstico e deixa seu lugar para o novato Neuton. Já o meia Douglas está suspenso, sendo que o técnico Silas não divulgou quem será o substituto. Adilson, de características mais defensivas, e Hugo, mais afeito à armação, disputam a posição.

O Grêmio se habilitou à decisão por ter vencido o primeiro turno, enquanto o Inter foi o ganhador do segundo turno. O título ficará com o time que conquistar mais pontos em duas partidas. Se houver necessidade de desempate, o primeiro critério é o saldo de gols simples. Se a igualdade persistir, os gols marcados fora de casa passam a valer em dobro. Em último caso, a decisão irá para os pênaltis. O segundo jogo será no Olímpico, no dia 2 de maio.