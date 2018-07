Inter e Grêmio projetam clássico equilibrado no Campeonato Gaúcho

PORTO ALEGRE - Com a vitória do Internacional sobre o Pelotas e a derrota do Grêmio para o São José, os dois maiores rivais do Rio Grande do Sul se enfrentarão já nas quartas de final do primeiro turno do Campeonato Gaúcho. A equipe do Beira-Rio, onde acontecerá a partida, nesta quarta-feira, vive melhor fase, mas espera um confronto "igual".

"O futebol brasileiro está muito igual e eu já venho dizendo que algumas equipes do interior estão despontando e, com mérito, conseguindo bons resultados. Num clássico as coisas se igualam. É a postura da equipe e do adversário que define o jogo", declarou o técnico Dorival Júnior.

Enquanto isso, o Grêmio passa por um início de temporada conturbado e só garantiu a vaga nas quartas de final com a quarta colocação do Grupo 2. Mesmo assim, o técnico Caio Júnior confia que a equipe "mostrará alguma coisa a mais" e pode surpreender o rival. "Vamos ver no Gre-Nal, quem sabe a gente não mostra alguma coisa a mais lá no Beira-Rio. Este clássico é um jogo diferente e precisamos dar o sangue durante a partida", disse.

O treinador não lamentou o fato de ter que enfrentar o Inter já nas quartas de final. "Se você quiser ser campeão do turno, precisa estar preparado para encontrar este adversário, seja em quartas de final, semifinal ou final. Então acho que o momento é agora", comentou.