Inter e Juventus empatam em Milão pelo Italiano

MILÃO - Inter de Milão e Juventus fizeram um clássico movimentado neste sábado, no Giuseppe Meazza, pela abertura da terceira rodada do Campeonato Italiano. Atual bicampeã, a Juventus buscou mais o gol e perdeu diversas chances, enquanto a Inter se fechou, mas também foi eficiente nos contra-ataques. No fim, o empate por 1 a 1 pareceu de bom tamanho para os dois lados.

Além da igualdade em campo, o resultado representa a equivalência das equipes no campeonato. Inter e Juventus dividem a ponta provisória da tabela com sete pontos, com vantagem para o time de Milão, que tem melhor saldo de gols. Napoli, Fiorentina e Roma têm seis pontos e ainda atuam na rodada.

Neste sábado, a Juventus começou melhor, mas a Inter chegou com muito perigo aos 12 minutos com Nagatomo, que exigiu defesa de Buffon. O time de Turim ficava mais com a posse de bola, mas eram os mandantes que criavam as melhores chances quando iam ao ataque, como aos 41 minutos, quando Taider perdeu grande oportunidade.

No segundo tempo, o panorama da partida foi mantido. A Inter apostava na forte marcação para abrir o placar, e foi isso o que aconteceu. Aos 27 minutos, Ricky Alvarez pressionou, roubou a bola na saída da Juventus, ganhou do marcador e tocou para Icardi, que bateu de primeira na saída de Buffon.

A resposta não demorou a acontecer e apenas dois minutos depois os visitantes chegaram ao empate. Asamoah fez ótima jogada pela esquerda e cruzou para a área. A bola sobrou com Vidal, que marcou. A virada quase veio na sequência com Tevez, que aproveitou bom passe de Quagliarella e bateu de esquerda rente à trave.

Os gols deram mais emoção à partida e as duas equipes passaram a arriscar mais. A última grande chance da partida, no entanto, foi da Juventus. Aos 42 minutos, Tevez recebeu na linha de fundo e cruzou na cabeça de Vidal, que cabeceou em cima de Handanovic. O rebote ficou com Isla, que tinha tudo para marcar, mas isolou.