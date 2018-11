Inter e Milan fecham acordo para 'renovação completa' do San Siro

Internazionale e Milan assinam um acordo nesta sexta-feira para trabalharem juntos na "renovação completa", com os dois clubes definiram, do estádio San Siro, chamado de Giuseppe Meazza quando o mando de campo é da Inter. Compartilhado pelos rivais há 71 anos, um dos maiores templos do futebol mundial pertence à prefeitura de Milão e sua modernização "vai servir atender os interesses de todas as partes", diz o comunicado divulgado pelos times.

"A.C. Milan e F.C. Internazionale comunicam que firmaram um acordo para oficializar a vontade de trabalharem juntos em um projeto para construção de um estádio moderno e de vanguarda", afirma o comunicado.

O anúncio coloca fim aos rumores de que a Internazionale estava trabalhando para construção de uma arena própria, assim como fez a Juventus ao inaugurar o Allianz Stadium, em 2011. Também faz parte dos planos a revitalização do terreno em torno do estádio.

Ainda em fase embrionária, os clubes milaneses confirmaram que foi criado um grupo de estudos para avaliar os melhores modelos de gestão do local e manifestaram a vontade de "avançar rapidamente com o projeto para entregar os fãs um estádio moderno no menor tempo possível".

O San Siro é o maior estádio da Itália, com capacidade para 80 mil espectadores, e já recebeu a final da Liga dos Campeões em quatro oportunidades: 1965, 1970, 2001 e 2016, sendo que nesta última vez o Real Madrid garantiu a sua 11ª conquista europeia.