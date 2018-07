Inter embarca para pegar a Universidad de Chile sem Vitinho, Nilton e Anderson

Os três foram contratados para esta temporada, chegaram sob grande expectativa, mas caíram no conceito do treinador. Anderson sequer fez boas partidas pelo Inter, enquanto Vitinho estreou muito bem e Nilton foi titular em boa parte dos jogos da equipe. Aguirre garante que não há nenhum problema físico com eles e que as ausências foram questão de opção.

Sem estes nomes, a tendência é que o Inter entre em campo na quinta com a mesma formação que treinou na terça-feira, com: Alisson; Ernando, Alan Costa, Juan e Geferson; Rodrigo Dourado, Aránguiz, Eduardo Sasha, D''Alessandro e Jorge Henrique; Nilmar.

Com sete pontos, o Inter é o segundo colocado no Grupo 4 da Libertadores, com a mesma pontuação do líder Emelec, que duela com o The Strongest nesta quarta. Assim, o time gaúcho pode entrar em campo dependendo de uma vitória para garantir a classificação antecipada às oitavas de final.

Confira os atletas do Inter que embarcaram para Santiago:

Goleiros: Alisson e Muriel

Defensores: Ernando, Juan, Alan Costa, Paulão, Réver, Geferson e Alan Ruschel

Meio-campistas: Rodrigo Dourado, Sasha, D''Alessandro, Jorge Henrique, Aránguiz, Nico Freitas, Alex, Valdívia e Luque

Atacantes: Nilmar e Rafael Moura