Inter embarca rumo à decisão contra o Flamengo com aglomeração e festa da torcida

Sob aglomeração e festa de torcedores, a delegação do Internacional embarcou, na tarde deste sábado, no Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, rumo à "decisão" contra o Flamengo, no Rio, no Maracanã.

Para a partida, o Inter não terá a presença do zagueiro Victor Cuesta, que está suspenso. Para o seu lugar, Zé Gabriel é o mais cotado a ser escalado pelo técnico Abel Braga. Por conta de uma cláusula imposta pelo Flamengo no contrato de empréstimo do lateral-direito Rodinei ao Inter, o atleta só poderá jogar por causa do pagamento de multa de R$ 1 milhão - um empresário e torcedor do clube doou o valor.

Assim, o Inter deve entrar em campo com: Marcelo Lomba; Rodinei, Lucas Ribeiro, Zé Gabriel e Moisés; Rodrigo Dourado, Edenilson, Patrick, Praxedes e Caio Vidal; Yuri Alberto.

Fala, SuperED!️ Meio-campista colorado projeta grande duelo com o Flamengo e fala sobre a luta pelo título brasileiro. ▶️Assista ao vídeo completo: https://t.co/Zxi11BWwNA #VamoInter pic.twitter.com/X771dQYkbL — Sport Club Internacional (@SCInternacional) February 20, 2021

A partida válida pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, que será às 16 horas deste domingo, pode dar aos gaúchos o tão sonhado tetracampeonato, em caso de vitória. Afinal, o Inter é líder, com 69 pontos, e o Flamengo está encostado, com um a menos.

Recepção da torcida colorada no aeroporto! O Inter viaja hoje para o Rio de Janeiro para partida contra o Flamengo, amanhã. pic.twitter.com/o3xwVicvDK — O Pasquim Colorado (@PasquimColorado) February 20, 2021

O Inter, se vencer, vai a 72 pontos e enfrentará o Corinthians na última rodada do Brasileirão. O Flamengo, por sua vez, em caso de triunfo, vira líder e dependeria apenas de si para ser campeão contra o São Paulo. Se empatar, pode garantir o título caso haja tropeço dos rivais gaúchos.