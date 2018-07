Inter empata com América e avança na Copa do Brasil

BELO HORIZONTE - Sem maiores sustos, o Internacional confirmou a classificação às oitavas de final da Copa do Brasil, nesta quarta-feira, com um empate por 1 a 1 com o América-MG, no Estádio Independência, em Belo Horizonte. O time gaúcho avançou porque havia vencido o jogo de ida por 3 a 1.

Com a boa vantagem conquistada no primeiro jogo, o Inter não teve dificuldade para administrar o resultado. O técnico Dunga não poupou jogadores e ainda contou com o retorno de Willians e a escalação de Fabrício, que era dúvida. Forlán comandou o ataque, enquanto D'Alessandro municiava o setor ofensivo.

No primeiro tempo, o América tentou ameaçar em lances espaçados. O goleiro Muriel só trabalhou em uma jogada logo aos 3 minutos. O Inter logo assumiu o controle da partida e só se preocupou no início da segunda etapa, quando o América abriu o placar. Ronaldo Alves marcou gol contra ao tentar desviar cruzamento de Leandro Silva, aos 12.

Antes, o time mineiro já havia acertado a trave, o que deu novo ânimo à equipe da casa. O América chegou a esboçar uma pressão. Mas o Inter tratou de se impor em campo ao buscar o empate aos 22 minutos. Gabriel iniciou jogada com Jorge Henrique, que deu passe para conclusão de D'Alessandro.

Daí para frente, o time de Dunga apenas administrou a boa vantagem. Para reverter o resultado, o América precisaria marcar mais três gols. Mas, sem maiores ameaças, a equipe gaúcha soube garantir a classificação às oitavas de final.