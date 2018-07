Inter empata com América e avança na Copa do Brasil Sem maiores sustos, o Internacional confirmou a classificação às oitavas de final da Copa do Brasil, nesta quarta-feira, com um empate por 1 a 1 com o América-MG, no Estádio Independência, em Belo Horizonte. O time gaúcho avançou porque havia vencido o jogo de ida por 3 a 1.