Inter empata com o Juventude em casa na estreia de Guto Ferreira

Nem mesmo a estreia do técnico Guto Ferreira, que deixou o Bahia para substituir o demitido Antônio Carlos Zago, foi suficiente para acabar com a má fase do Internacional. Sob muitas vaias da torcida, o time apenas empatou com o Juventude, por 1 a 1, na noite deste sábado, no estádio do Beira-Rio, em Porto Alegre. O duelo foi válido pela quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O Inter acumulou seu terceiro jogo sem vitória na competição. O resultado mantém o time longe do G4, com apenas cinco pontos, na décima posição. O time de Caxias do Sul, por outro lado, assumiu o terceiro lugar, com oito pontos.

Novamente o Inter apresentou os problemas de outros jogos no primeiro tempo. Sem criatividade do meio para frente, o time rodou a bola sem conseguir penetrar a defesa adversária. Os visitantes, aliás, criaram a melhor chance aos 43 minutos. O atacante Caprini dividiu com o goleiro Danilo Fernandes, ficou com o rebote e bateu de virada. O volante Edenilson salvou em cima da linha.

Após um primeiro tempo sofrível, o Inter conseguiu abrir o placar logo aos dois minutos da segunda etapa. Após troca de passes do lateral Carlinhos e do atacante Carlos de cabeça, a bola ficou com o atacante Nico López, que soltou uma bomba de canhota. A bola entrou no canto esquerdo da meta defendida por Matheus Cavichioli.

O gol deu mais tranquilidade para o time da casa, que conseguiu controlar o jogo com segurança até os minutos finais. Mas aos 38 levou o empate. O meia Juninho Silva cruzou da direita e o atacante Tiago Marques subiu alto para cabecear paras redes.

Na próxima terça-feira, às 20h30, o Internacional volta a campo para enfrentar o Figueirense, no Orlando Scarpelli, em Florianópolis. Enquanto isso, o Juventude encara o Criciúma, no mesmo dia, às 19h15, no Alfredo Jaconi, em Caxias.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL 1 x 1 JUVENTUDE

INTERNACIONAL - Danilo Fernandes; Junio (Fabinho), Léo Ortiz, Victor Cuesta e Carlinhos; Rodrigo Dourado, Edenilson, Uendel (Carlos) e D'Alessandro; William Pottker e Nico López (Eduardo Sasha). Técnico: Guto Ferreira.

JUVENTUDE - Matheus Cavichioli; Vinícius (Micael), Domingues, Ruan Renato e Bruno Collaço; Fahel (Diego Felipe), Lucas, Juninho Silva, Leílson e Caprini (Ramon); Tiago Marques. Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

GOLS - Nico López, aos dois, e Tiago Marques, aos 38 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Marcelo Aparecido de Souza (SP).

CARTÕES AMARELOS - Uendel, D'Alessandro e Edenilson (Internacional); Bruno Collaço e Leílson (Juventude).

RENDA - R$ 396.893.

PÚBLICO - 16.252 pagantes (18.626 torcedores).

LOCAL - Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).