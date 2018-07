Inter empata com o Palermo e desperdiça chance de assumir a ponta do Italiano A Inter de Milão empatou com o Palermo por 1 a 1, neste sábado, fora de casa, e pode ver a Fiorentina abrir vantagem na liderança do Campeonato Italiano. Com o resultado, a equipe subiu para a segunda colocação, com os mesmos 18 pontos do líder e um a mais do que a Roma, que está em terceiro lugar. Neste domingo, a Fiorentina recebe a equipe romana e pode abrir três pontos de vantagem.