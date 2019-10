Inter empata com o Parma em casa e perde chance de passar a Juventus no Italiano

A Internazionale recebeu o Parma em jogo válido pela nona rodada do Campeonato Italiano e ficou no empate de 2 a 2. Com o resultado, o time de Milão não aproveitou o tropeço da Juventus, que também empatou neste sábado, com o Lecce.

As igualdades mantêm a equipe de Turim um ponto à frente da rival. Líder, a Juventus soma 23 pontos, contra 22 da Inter, que perdeu a chance de assumir a ponta. Já o Parma chega a 13 e continua no meio da tabela.

Os gols do clube de Milão foram marcados pelo meia italiano Antonio Candreva, que abriu o placar, e pelo atacante belga Romelu Lukaku, que sacramentou o empate no estádio Giuseppe Meazza.

Pelo time visitante, destaque para a dupla de ataque de origem marfinense. Yann Karamoh fez seu gol após o 1 a 0, enquanto Gervinho anotou o gol da virada parcial do Parma.

O primeiro tempo foi bem disputado e teve bastante equilíbrio, mas os donos da casa fizeram valer o mando de campo e saíram na frente no começo. Aos 23 minutos, Candreva, que jogou na ala direita, fez a alegria da torcida azul e preta.

Entretanto, a reação do Parma foi rápida. Três minutos depois da inauguração do placar, os visitantes mostraram que não sentiram o baque e conseguiram o empate com Karamoh. Logo na sequência, aos 30, veio a virada, com Gervinho.

O segundo tempo também teve bola na rede logo de cara. Já aos seis, Lukaku completou cruzamento rasteiro de Candreva para empatar. O lance tinha sido invalidado pela arbitragem, mas foi confirmado após revisão do árbitro de vídeo.