Inter empata com o Salgueiro e avança na Copa do Brasil

SALGUEIRO (PE) - O Internacional jogou para o gasto para conseguir a classificação às quartas de final da Copa do Brasil. Sem fazer muita força - foi pressionado apenas nos primeiros 15 minutos do segundo tempo -, o clube gaúcho empatou com o Salgueiro por 2 a 2, nesta quinta-feira, no estádio Cornélio de Barros, em Salgueiro (sertão de Pernambuco), e avançou de fase na competição nacional por ter vencido na ida, na semana passada, em Novo Hamburgo (RS), por 3 a 0.

O próximo adversário do Internacional promete muito mais trabalho que o Salgueiro, atualmente na Série D do Campeonato Brasileiro. Será o Atlético Paranaense, que eliminou o Palmeiras e hoje se encontra no G4 do Brasileirão. Os jogos, ainda sem mandos definidos pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), serão nos dias 25 de setembro e 23 de outubro.

Por causa da longa viagem até o interior de Pernambuco e com uma boa vantagem conquistada em casa, o técnico Dunga poupou alguns titulares - entre eles o atacante uruguaio Diego Forlán e o meia argentino D´Alessandro. E eles não fizeram falta porque o Internacional foi superior ao Salgueiro. Logo aos 13 minutos de jogo, Jorge Henrique chutou de bico da entrada da área e abriu o placar, colocando os gaúchos em uma situação ainda mais tranquila no confronto.

O clube pernambucano, que já esteve na Série B e hoje luta pelo acesso na quarta divisão nacional, mostrou qualidade apenas nos primeiros 15 minutos da segunda etapa, quando perdeu uma cobrança de pênalti aos 6 - Alisson defendeu o chute de Elvis - e conseguiu o empate aos 11 em uma cabeçada do zagueiro Ranieri.

A ducha de água fria para o Salgueiro veio aos 16 minutos com o segundo gol do Internacional. E ele veio de uma forma não muito usual, já que o meia canhoto Alex - ex-Corinthians - acertou um chute com o pé direito no canto direito baixo do goleiro Mondragon. No final, aos 45, Daniel tocou na saída de Alisson e fez o gol de empate, dando alguma alegria aos pernambucanos.

FICHA TÉCNICA

SALGUEIRO 2 x 2 INTERNACIONAL

SALGUEIRO - Mondragon; Ricardo Braz, Ranieri e Aylton Alemão; Marcos Tamandaré (Gil Mineiro), Moreilândia (Yusuke), Rodolfo Potiguar, Yerian, Elvis (Canga) e Daniel; Kanu. Técnico: Marcelo Chamusca.

INTERNACIONAL - Alisson; Ygor, Ronaldo Alves, Alan e Fabricio; Airton, Willians, Alex (Alan Patrick) e Jorge Henrique; Leandro Damião (Caio) e Scocco (Otavinho). Técnico: Dunga.

GOLS - Jorge Henrique, aos 13 minutos do primeiro tempo; Ranieri, aos 11, e Alex, aos 16, e Daniel, aos 45 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Daniel, Moreilândia e Rodolfo Potiguar (Salgueiro); Jorge Henrique (Internacional).

ÁRBITRO - Wagner Reway (MT).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Cornélio de Barros, em Salgueiro (PE).