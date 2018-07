Inter empata com o Santa Cruz e continua fora do G-4 da Série B

O Internacional desperdiçou neste sábado uma boa oportunidade de retornar à zona de acesso à primeira divisão. Em jogo disputado no estádio do Arruda, no Recife, o time de Guto Ferreira teve desempenho decepcionante e empatou por 0 a 0 com o Santa Cruz, pela oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o Santa Cruz se segurou na quarta colocação com 13 pontos, os mesmos do quinto Internacional - o time pernambucano leva vantagem no número de vitórias (4 a 3).

Por mais que a escalação inicial do Internacional indicasse três atacantes, o time gaúcho encontrou dificuldades para ser ofensivo durante todo o primeiro tempo. Sem um homem de criação no meio-campo, os comandados de Guto Ferreira ficaram acuados e viram o Santa Cruz criar as melhores oportunidades.

Aos 26 minutos, Thiago Primão cruzou e Elicarlos cabeceou para a boa defesa de Danilo Fernandes. A melhor chance, porém, veio aos 42 minutos: depois de troca de passes dentro da área, Halef Pitbull bateu firme e novamente o goleiro salvou.

O Internacional melhorou na segunda etapa e sufocou o Santa Cruz. Aos 20 minutos, Marcelo Cirino recebeu na entrada da área e arriscou, mas a bola saiu por cima. Quando a equipe era melhor, a chuva apertou e o gramado, que já era ruim, ficou ainda pior.

Aos 33, aproveitando o ritmo titubeante do adversário, o Santa Cruz quase abriu o placar com Bruno Silva, desviando cruzamento de Thiago Primão. Novamente Danilo Fernandes salvou o Inter e garantiu o empate.

Toda a nona rodada da Série B será disputada na terça-feira. O Santa Cruz irá até Belo Horizonte para enfrentar o América Mineiro, na Arena Independência, às 19h15. Mais tarde, às 21h30, o Internacional recebe o Paraná no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).

FICHA TÉCNICA

SANTA CRUZ 0 X 0 INTERNACIONAL

SANTA CRUZ - Julio César; Nininho, Bruno Silva, Jaime e Roberto; Elicarlos, Thiago Primão (Welington Cézar) e Léo Lima (Augusto); André Luís (Kelvy), Halef Pitbull e Bruno Paulo. Técnico: Adriano Teixeira.

INTERNACIONAL - Danilo Fernandes; Junio, Klaus, Ernando (Léo Ortiz) e Carlinhos; Rodrigo Dourado, Edenílson e Uendel; Eduardo Sasha (Juan), Marcelo Cirino e Nico López (Diego). Técnico: Guto Ferreira.

ÁRBITRO - Rodrigo Alonso Ferreira (SC).

CARTÕES AMARELOS - Nininho (Santa Cruz); Ernando e Léo Ortiz (Internacional).

RENDA - R$ 227.927,50.

PÚBLICO - 25.356 torcedores.

LOCAL - Estádio Arruda, no Recife (PE).