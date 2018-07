Inter empata e perde chance de colar na líder Juventus

MILÃO - A Inter de Milão perdeu uma grande oportunidade de encostar na líder do Campeonato Italiano, Juventus, neste domingo, 18, ao ficar no empate por 2 a 2 diante do Cagliari, em pleno Giuseppe Meazza. Com isso, o time de Milão segue na segunda posição, agora com 28 pontos, quatro atrás do rival de Turim, que também havia empatado na rodada - 0 a 0 diante da Lazio, no sábado. Já o Cagliari é o 11.º, com 16 pontos.

O resultado poderia ter sido ainda pior para a Inter se Davide Astori não tivesse feito um gol contra a oito minutos para o fim da partida, quando o Cagliari vencia por 2 a 1. O primeiro gol da partida, no entanto, foi marcado pelo time da casa, com Rodrigo Palácio. Logo aos 10 minutos, o atacante argentino recebeu cruzamento da esquerda e desviou de cabeça.

Foi então que começou o show particular de Marco Sau, que marcou duas vezes. A primeira, aos 43 minutos, após finalizar de carrinho cruzamento da esquerda. Depois, aos 21 do segundo tempo, aproveitou vacilo da defesa adversária, driblou o goleiro e tocou para a rede. Quando parecia que o placar estava definido, Astori tentou afastar cruzamento de carrinho e tocou contra o próprio gol.

Quem se beneficiou deste resultado foi a Fiorentina, que goleou a Atalanta por 4 a 1, em casa, e pulou para a terceira colocação. Gonzalo Rodriguez, Luca Toni e Aquilani, duas vezes marcaram os gols dos mandantes, que chegaram aos mesmos 27 pontos do Napoli, mas com vantagem nos critérios de desempate. Já a Atalanta é a sétima colocada, com 18 pontos.

Outro time que briga na parte de cima da tabela é o Catania, que venceu o Chievo por 2 a 1, com dois gols de Almiron, e subiu para 19 pontos, no sexto lugar. Andreolli, já nos acréscimos, descontou para o Chievo, que está apenas em 16.º, com 11 pontos, e briga para não ser rebaixado.

Ainda neste domingo, a Udinese ficou no empate por 2 a 2 com o Parma e se manteve no meio da tabela. Já o Siena bateu o Pescara por 1 a 0, enquanto o Bologna fez 3 a 0 no Palermo, atuando em casa.