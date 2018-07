Inter empata, perde chance de assumir vice-liderança e complica Atlético-PR

O Internacional perdeu a chance de assumir a vice-liderança do Campeonato Brasileiro na noite desta quinta-feira ao empatar com o Atlético-PR, por 2 a 2, na Arena da Baixada, pela 13ª rodada. A partida marcou a estreia do técnico Tiago Nunes no comando do time paranaense.

+ TEMPO REAL: Veja como foi o jogo na Arena da Baixada

+ Confira a classificação do Campeonato Brasileiro

Substituto de Fernando Diniz, Nunes não escapou das vaias dos torcedores, que estão irritados com o desempenho do Atlético-PR principalmente em casa: são duas vitórias, um empate e três derrotas. O time se encontra na zona de rebaixamento, em 18º lugar, com dez pontos.

Por outro lado, o Internacional chegou ao nono jogo de invencibilidade e está na quinta colocação, com os mesmos 23 pontos de Grêmio e Atlético-MG. A diferença para o líder Flamengo é de quatro.

O Atlético-PR fez uma blitz no Inter desde que a bola rolou e chegou a balançar as redes logo no primeiro minuto, mas o bandeirinha assinalou impedimento de Bergson e anulou o gol. Na sequência, Nikão cruzou e Pablo cabeceou pela linha de fundo. No entanto, quem abriu o placar foi o time gaúcho.

Aos 12 minutos, a defesa travou chute de Nico López, mas sobrou para William Pottker, que ganhou a dividida com o goleiro Santos e completou para o gol. O camisa 99 contou com a ajuda do braço para encerrar um jejum de cinco meses sem marcar. Atrás do placar, o Atlético se lançou ao ataque.

Bergson soltou a bomba em cobrança de falta ensaiada e Danilo Fernandes espalmou para escanteio. Aos 43 minutos, o goleiro do Inter nada pôde fazer. Raphael Veiga desceu em velocidade e chutou forte no cantinho, deixando tudo igual na Arena da Baixada.

Os minutos iniciais do segundo tempo também foram do Atlético-PR. Raphael Veiga finalizou rasteiro e Danilo Fernandes fez a defesa. Na sequência, Nikão cruzou e Pablo desviou pela linha de fundo. De tanto insistir, o time paranaense virou aos 13 minutos. Paulo André aproveitou cobrança de escanteio e cabeceou no cantinho.

Em busca do empate, o Inter criou boa oportunidade aos 21 minutos. Nico López fez fila e passou para Pottker, que soltou a bomba e viu Santos espalmar. Logo depois, Edenilson assustou em cobrança de falta por cima do travessão. O Atlético-PR passou a apostar no contra-ataque para "matar" o jogo.

O empate era questão de tempo e ele saiu aos 33 minutos. Rossi cruzou, a bola passou por todo mundo e encontrou Wellington Silva, que bateu colocado no canto esquerdo de Santos. Nos minutos finais, Bruno Nazário cruzou e Pablo cabeceou com muito perigo. Depois foi a vez de Bergson desperdiçar. Mas nada mudou. Já nos acréscimos, Renan Lodi recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso, fazendo o Atlético-PR terminar com um jogador a menos.

O Atlético-PR volta a campo no domingo, contra o Cruzeiro, às 19 horas, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), e o Inter recebe o Ceará na segunda-feira, às 20 horas, no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS). Os jogos são válidos pela 14ª rodada.

FICHA TÉCNICA:

ATLÉTICO-PR 2 x 2 INTERNACIONAL

ATLÉTICO-PR - Santos; Jonathan, Paulo André, Thiago Heleno (Wanderson) e Renan Lodi; Bruno Guimarães, Lucho González (Camacho) e Raphael Veiga; Nikão (Bruno Nazário), Bergson e Pablo. Técnico: Tiago Nunes.

INTERNACIONAL - Danilo Fernandes; Fabiano (Rossi), Danilo Silva, Victor Cuesta e Iago; Rodrigo Dourado, Edenilson e Zeca; Nico López, William Pottker e Lucca (Wellington Silva, depois Camilo). Técnico: Odair Hellmann.

GOLS - William Pottker, aos 12, e Raphael Veiga, aos 43 minutos do primeiro tempo. Paulo André, aos 13, e Wellington Silva, aos 33 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Jonathan, Raphael Veiga, Renan Lodi e Paulo André (Atlético-PR); Nico López, Rodrigo Dourado, Rossi e Danilo Silva (Inter).

CARTÃO VERMELHO - Renan Lodi (Atlético-PR).

ÁRBITRO - Ricardo Marques Ribeiro (MG).

RENDA - R$ 207.770,00.

PÚBLICO - 9.176 pagantes.

LOCAL - Arena da Baixada, em Curitiba (PR).