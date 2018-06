Inter empresta atacante Marcinho para o Fortaleza até o fim do ano

O atacante Marcinho voltou a ser negociado pelo Internacional. Nesta terça-feira, a diretoria do Fortaleza, clube que lidera a Série B do Campeonato Brasileiro, oficializou a contratação do jogador de 23 anos, que foi cedido por empréstimo até o fim da temporada 2018.

+ Odair Hellmann celebra vitória do Inter após 'semana difícil'

+ Com problemas musculares, Jael vira dúvida no Grêmio e Michel volta após a Copa

+ Tabela do Campeonato Brasileiro

Marcinho atuou em 2017 por outro time da Série B, o Brasil de Pelotas, sendo titular durante a maior parte do ano. Por conta disso, o Inter optou por aproveitá-lo nesta temporada, o tendo usado em 11 jogos, a maior parte no Campeonato Gaúcho. Mas agora o emprestou mais uma vez.

Atacante de velocidade, Marcinho perdeu espaço no Inter após o clube acertar a chegada dos reforços Lucca e Rossi para o setor ofensivo. Agora, então, vivenciará a sua primeira experiência fora do Rio Grande do Sul, onde também atuou por Novo Hamburgo e Ypiranga. Ele possui contrato com o Inter até o fim de 2020.

No Fortaleza, Marcinho vai trabalhar sob o comando de Rogério Ceni e em um time que vem brilhando no início da Série B. A equipe cearense lidera a competição com 16 pontos em seis jogos e voltará a jogar nesta terça-feira, quando vai enfrentar o Criciúma, em casa, pela sétima rodada.