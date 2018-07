Inter encara altitude de La Paz para manter ponta na Libertadores

PORTO ALEGRE - O Internacional tenta manter a liderança do Grupo 1 da Copa Libertadores da América contra o The Strongest, em La Paz, na Bolívia, nesta quarta-feira, às 19h45 (de Brasília). O clube brasileiro tem seis pontos, assim como o Santos e o próprio The Strongest, mas leva vantagem no saldo, de cinco gols contra três do outro concorrente brasileiro e três negativos dos bolivianos.

Apesar da situação, o jogo tem os seus perigos. Uma derrota pode colocar em risco a classificação porque obriga o clube colorado a dois bons resultados nos jogos seguintes - contra o Santos, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, e contra o Juan Aurich, em Chiclayo, no Peru.

Preocupado com os efeitos da altitude de 3,6 mil metros de La Paz, o Internacional hospedou o seu time em Santa Cruz de La Sierra, a 600 metros do nível do mar, e chegará à capital boliviana apenas quatro horas antes do jogo. Os jogadores serão orientados a reter a bola e a optar pelos toques curtos para poupar energias. Também tentarão controlar a possível correria dos adversários, acostumados ao ar rarefeito.

O meia argentino D''Alessandro, considerado o maestro do Internacional, ainda se recupera de contusão sofrida há dez dias e será substituído pelo também argentino Dátolo. Os volantes Tinga e Guiñazu, poupados do jogo contra o Juventude no último sábado, pelo Campeonato Gaúcho, voltam ao time.