Inter encara Copa do Brasil de olho no Gre-Nal e Atlético-MG joga de luto

O Internacional nem pôde digerir a derrota por 2 a 1 para o Grêmio no Campeonato Gaúcho e já tem que concentrar as suas forças na Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, enfrentará o Cianorte-PR no estádio Albino Turbay, às 19h30, no segundo jogo da terceira fase, podendo até perder por 1 a 0 no interior do Paraná. Já o Atlético-MG recebe o Figueirense no Independência, em Belo Horizonte, às 21h45, jogando por um empate.

A decisão no Paraná acontece em um momento turbulento para o Inter. Depois da Copa do Brasil, o clube já volta a se preparar para outro clássico, já que no domingo enfrentará novamente o Grêmio, agora pelas quartas de final do Estadual. Por isso o jogo com o Cianorte passou a ter um peso importante no trabalho do técnico Odair Hellmann. Ele fez mistério no treino desta terça e pode poupar alguns titulares porque venceu por 2 a 0, no jogo de ida, em Porto Alegre (RS). Portanto, avança mesmo se perder por 1 a 0.

O Atlético viveu um dia triste com a morte de Bebeto de Freitas, diretor de administração e controle do clube. Aos 68 anos ele sofreu uma parada cardíaca nesta terça, num evento no CT do Galo. O Atlético cancelou os treinos e todas as atividades do dia, que marcaria a preparação final para o duelo com o Figueirense.

No futebol, a diretoria conseguiu acalmar os ânimos no clube após a saída do técnico Oswaldo de Oliveira. Desde que Thiago Larghi assumiu como interino a poeira abaixou em Belo Horizonte (MG). Com a vitória por 1 a 0 no primeiro jogo, fora de casa, o time mineiro pode empatar no Independência para ficar com a vaga. Para o Figueirense resta vencer por dois gols de diferença. Caso também ganhe por 1 a 0, a definição vai acontecer nas cobranças de pênalti.

Diferente das últimas temporadas, em 2018 não há gol fora de casa como critério de desempate. Por isso, caso haja igualdade no saldo de gols o vencedor sairá nas cobranças de pênalti. A partir da quarta fase os confrontos serão decididos por sorteio na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que também definirá os mandos de campo.

OUTROS JOGOS

Na Arena Pantanal, o Cuiabá recebe o Náutico, às 21h45, precisando reverter a derrota por 2 a 1 no primeiro jogo. Mesma situação do Coritiba, que joga com o Goiás no Couto Pereira, às 19h30, depois de perder por 1 a 0. Se vencer por 2 a 0 o time paranaense avança. Mais cinco jogos vão ser realizados na quinta-feira. Todos também em caráter decisivos porque vão definir os últimos cinco classificados à próxima fase.