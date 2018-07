Inter encara o Flamengo com homenagens a Fernandão

Para essa partida tão aguardada pelos torcedores do Inter - a direção do clube espera que 30 mil pessoas compareçam ao estádio neste domingo -, a equipe comandada pelo técnico Abel Braga terá quatro reforços à disposição: Aránguiz, Luque, Wellington e Alex.

Aránguiz volta da Copa do Mundo, quando defendeu a seleção do Chile. Já Luque teve seu nome inscrito no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF e, agora, já pode ser relacionado. Wellington, por sua vez, cumpriu suspensão na rodada passada. E Alex, que desfalcou o time na última partida devido a desgaste muscular, também retorna, mas deve começar no banco.

Além do jogo importante contra o Flamengo, várias homenagens a Fernandão estão programadas neste domingo no Beira-Rio. Sua esposa estará presente no estádio e entrará em campo com os filhos gêmeos do casal. Mais de 30 mil máscaras com o rosto do ídolo foram confeccionadas para serem distribuídas à torcida. E o Inter não jogará com a camisa número 9: ela entrará no gramado com os jogadores, mas ninguém a usará.