Inter encara o The Strongest como se fosse uma decisão de Libertadores

PORTO ALEGRE - O Inter tem parada dura nesta quarta-feira pela Libertadores contra o The Strongest. O time gaúcho já está na Bolívia e chegou com moral após os 7 a 0 aplicados contra o Juventude pelo Estadual. O volante Elton sabe a importância do jogo. As duas equipes somam 6 pontos, assim como o Santos. O grupo está embolado. Quem perder, terá de correr atrás e pode ser que não tenha chance de se classificar depois.

Por isso o jogo está sendo encarado com seriedade pelos jogadores do Inter. Depois o The Strongest, o Inter enfrenta o Santos e o Juan Aurich, no Peru. O time é fraco, mas joga em sua casa.

"O The Strongest vai vir com tudo contra a gente. Está em casa e terá o apoio do torcedor. Se ganhar, também tem a oportunidade de assumir a liderança isolada. Será o jogo da vida deles. O Inter precisa estar atento. Sabemos que duas derrotas seguidas pode complicar a nossa vida na Libertadores. Temos de pensar nesse jogo como sendo uma decisão", disse Elton.

O jogo do Inter começa às 19h45, em La Paz.