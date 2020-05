Inter encerra a terceira semana de treinos com aprimoramento nas finalizações

O aprimoramento nas finalizações foi o foco do treinamento do Internacional, nesta sexta-feira, no CT Parque Gigante, no último dia da terceira semana de atividades da equipe gaúcha após a paralisação por causa da pandemia do novo coronavírus.

Os trabalhos exigiam bons passes, cruzamentos e chutes da entrada da área. Os jogadores foram divididos em pequenos grupos e realizaram os exercícios em horários distintos, mantendo o distanciamento e os cuidados rotineiros. O elenco volta aos treinos na segunda-feira.

Fora de campo, a diretoria colorada continua trabalhando para manter o elenco. Os garotos Johnny e Roberto, revelados pelas categorias de base do clube, renovaram seus contratos até dezembro de 2022. Na quinta-feira, foi a vez de Bruno Praxedes estender seu compromisso com o clube.

Desde 2006 no Inter, Roberto não escondeu a felicidade. "Motivo de muita alegria. Estou desde pequeno aqui. Fico muito feliz por mais esse voto de confiança. Me inspirava muito nos jogadores que estão aqui, estar tendo essa experiência com eles é motivo de muito aprendizado", disse o zagueiro, de 21 anos.

Filho de pais brasileiros, mas nascido nos Estados Unidos, Johnny está no clube há seis anos, também comemorou a renovação. "Mais um sonho e objetivo sendo realizado, muito feliz em renovar o contrato. Que eu possa trazer alegrias e títulos para a torcida. Está sendo um ano de muito aprendizado, de oportunidades e estou tentando aproveitar da melhor maneira", afirmou o volante, de 18 anos.