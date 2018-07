Inter encerra maratona com vitória sobre o Criciúma e cola no G-4

CRICIÚMA - O Internacional fechou bem a sequência de quatro jogos num intervalo de nove dias. Mesmo cansado, o time colorado conseguiu vencer o Criciúma, por 1 a 0, na tarde deste domingo, no Estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina, pela 21.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Assim, fica na cola de entrar no G-4.

Isso porque o time do técnico Dunga - que foi chamado de "burro" pela torcida na quinta-feira - alcançou 34 pontos, apenas um a menos que o Atlético Paranaense, o quarto colocado. Outros rivais pelo G4, Corinthians e Coritiba tropeçaram na rodada.

Já o Criciúma tropeçou pela terceira rodada seguida. Quando Sílvio Criciúma era interino, conquistou três vitórias seguidas. Depois de ser efetivado, o time disputou nove pontos e somou apenas um. Por isso o Criciúma é o 14º colocado, com 24 pontos, à frente de São Paulo, Vitória e Vasco, que têm mesma pontuação e ficam atrás pelo número de vitórias.

O único gol do jogo no Heriberto Hulse saiu aos 5 minutos do segundo tempo. Kleber fez que ia cruzar e tocou para D''Alessandro, que recebeu na área, perto da linha de fundo, e rolou para trás, encontrando Otávio livre para marcar. O garoto, herói da vitória, havia sido convocado para jogar um amistoso com a seleção sub-20, em Santa Catarina mesmo, mas foi desconvocado a pedido do Inter.

FICHA TÉCNICA:

CRICIÚMA 0 X 1 INTER

CRICIÚMA - Helton Leite; Suéliton, Matheus Ferraz, Leonardo e Gilson; Bruno Renan, Leandro Brasília (Henik) e Morais (Daniel Carvalho); Fabinho, Lins e Marcel (Wellington Paulista). Técnico: Sílvio Criciúma.

INTER - Muriel; Gabriel, Índio, Juan e Kleber; Airton, Josimar, Otávio (Scocco) e D?Alessandro (Willians); Alex e Leandro Damião (Alan Patrick). Técnico: Dunga.

GOL - Otávio, aos 5 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Felipe Gomes da Silva (PR).

CARTÕES AMARELOS - Gilson, Bruno Renan e Wellington Paulista (Criciúma); Juan, Airton e Alex (Inter).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC).