Inter, enfim, confirma chegada do argentino Ariel Nahuelpán

Mais de um mês depois de o vice-presidente de futebol do Inter, Carlos Pellegrini, confirmar que o clube contrataria o atacante Ariel Nahuelpán, o jogador enfim é reforço colorado. Só nesta sexta-feira é que a diretoria revelou que, na quarta-feira, o argentino assinou seu contrato, válido por uma temporada.

O jogador, de 28 anos, defendeu o Coritiba entre 2008 e 2010 e, depois disso, passou por Racing Santander (Espanha), LDU, Barcelona de Guayaquil (ambos do Equador), Pumas (México) e Tigre (Argentina). Ele passou as últimas duas temporadas no Pachuca, do México, sendo campeão mexicano em sua despedida.

O curioso é que, em 20 de maio, Pellegrini disse que Ariel já havia assinado contrato. Ele já está treinando há dias com o elenco do Inter no CT do Parque Gigante, mas ainda não foi inscrito no Boletim Informativo Diário (BID) e, portanto, não está apto a jogar. Vale lembrar que a janela de transferências internacionais foi aberta na última segunda-feira.