Inter enfrenta o Palmeiras e mira alcançar liderança do Brasileirão

O aproveitamento perfeito conquistado nas últimas cinco rodadas e a volta ao Beira-Rio, na 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, animam o Internacional para terminar o fim de semana em primeiro lugar na tabela. Em casa, em Porto Alegre, a equipe gaúcha vai encarar o Palmeiras, às 19 horas deste domingo.

A conta para o Inter alcançar a ponta é simples: precisa ganhar seu jogo e contar com um tropeço do São Paulo. Com 42 pontos na classificação, um a mais do que o time gaúcho, o líder do torneio teria de perder para o Ceará ou empatar, às 11 horas deste domingo, em casa.

Se, em tese, o São Paulo tem um compromisso menos complicado, o Inter conta com o apoio da torcida no Beira-Rio, onde está invicto no Brasileirão, com sete vitórias e dois empates. Dentro ou fora de casa, a equipe do técnico Odair Hellmann vem de cinco triunfos consecutivos na competição.

Recentemente, a única notícia ruim recebida pelo Inter foi que Paolo Guerrero não vai estrear tão cedo. Nesta quinta-feira, a Justiça da Suíça derrubou o efeito suspensivo que permitia ao peruano seguir em atividade e não cumprir a pena imposta pela Corte Arbitral do Esporte por doping. Dos 14 meses de suspensão, o atacante ainda tem de cumprir oito.

William Pottker será desfalque porque sofreu o terceiro cartão amarelo dele no Brasileirão, mas Fabiano, Nico López e Jonatan Álvez voltam de suspensão. Zeca entrou no decorrer da última partida, portanto é possível que volte a ser titular da lateral direita, e D'Alessandro deve voltar a ser relacionado após se recuperar de lesão. Leandro Damião e Wellington Silva ainda estão em tratamento e vão ficar de fora mais uma vez, enquanto Danilo Fernandes está fora da temporada.