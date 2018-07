Inter enfrentará Pachuca ou campeão africano no Mundial

A Fifa definiu nesta quarta-feira, através de sorteio realizado em Zurique, a chave do Mundial de Clubes, que será disputado em dezembro. Atual campeão da Libertadores, o Internacional estreará na competição apenas nas semifinais, contra o vencedor do confronto, que será disputado em 10 de dezembro, entre Pachuca, vencedor da Liga dos Campeões da Concacaf e o representante africano, que ainda será definido.

O campeão da Liga dos Campeões da África vai ser conhecido apenas em novembro. Esperance, da Tunísia, e TP Mazembe, do Congo, se enfrentarão nas finais, marcadas para os dias 31 de outubro, em Lubumbashi, e Rades, em 13 de novembro. A semifinal que envolverá o Internacional será disputada em 14 de dezembro.

Na outra parte da chave, o jogo preliminar, em 8 de dezembro, reunirá Al-Wahda, representante dos anfitriões Emirados Árabes Unidos, e Hekari United, da Papua Nova Guiné. O time que triunfar vai encarar o representantes asiático - Seongnam Ilhwa Chunma, da Coreia do Sul, ou o Zob Ahan, do Irã -, nas quartas de final, em 11 de dezembro. O vencedor deste confronto enfrentará a Inter de Milão, atual campeã europeia, nas semifinais, no dia 15 de dezembro.

A disputa do terceiro lugar e a final do Mundial de Clubes serão disputadas em 18 de dezembro. Três dias antes, será realizada a disputa do quinto lugar. Todos os jogos do torneio acontecerão em Abu Dabi, nos Emirados Árabes Unidos.

Confira a tabela do Mundial de Clubes:

Jogo 1 - 8 de dezembro

Playoff das quartas de final

Al Wahda x Hekari United

Jogo 2 - 10 de dezembro

Quartas de final

TP Mazembe ou Esperance x Pachuca

Jogo 3 - 11 de dezembro

Quartas de final

Vencedor do Jogo 1 x Zob Ahan ou Seongam Chunma

Jogo 4 - 14 de dezembro

Semifinal

Internacional x Vencedor do Jogo 2

Jogo 5 - 15 de dezembro

Semifinal

Inter de Milão x Vencedor do jogo 3

Jogo 6 - 15 de dezembro

Disputa do 5º lugar

Perdedor do Jogo 2 x Perdedor do Jogo 3

Jogo 7 - 18 de dezembro

Definição do 3º lugar

Perdedor do Jogo 4 x Perdedor do Jogo 5

Jogo 8 - 18 de dezembro

Final

Vencedor do Jogo 4 x Vencedor do Jogo 5