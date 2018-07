Inter enviará emissário à Espanha para conferir condições de Kaká

MILÃO - A Internazionale enviará um emissário aos dois primeiros jogos de 2011 do Real Madrid para avaliar as condições físicas do meia brasileiro Kaká, diante de uma possível contratação do jogador pelo clube italiano, afirma nesta terça-feira o jornal esportivo romano Corriere dello Sport.

Como sustenta a publicação, a Inter terá um representante na partida pela Liga dos Campeões do Real Madrid contra o Getafe em 3 de janeiro e da Copa do Rei contra o Levante em 6 de janeiro, jogos em que Kaká poderia entrar em campo depois da recuperação da lesão que o manteve afastado dos campos.

A partir da quarta-feira, a Inter terá a frente o brasileiro Leonardo, substituindo o espanhol Rafa Benítez, o principal trunfo da Inter para atrair o jogador do Real ao vestiário.

O Corriere dello Sport garante que, em caso de as condições físicas do brasileiro serem apropriadas, a Inter pretende repatriá-lo já na próxima janela do inverno europeu. "A alternativa, sobretudo se o brasileiro não estiver bem, seria adiar o assunto até o próximo verão europeu", comenta.

Por enquanto, o agente Fifa Ernesto Bronzetti, quem é amigo do presidente do clube espanhol, Florentino Pérez, assegurou que não consegue imaginar que uma operação como essa ocorra dessa forma e que, de qualquer maneira, o Chelsea estaria envolvido.

Veja também:

Leonardo visita CT da Inter antes de assumir o cargo

Presidente da Inter acredita que Rafa Benítez sentiu a 'sombra' de Mourinho