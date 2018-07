Inter espera se beneficiar da pressão sobre o Cruzeiro

"O Dorival é um cara muito motivador. Nos pediu atenção total, porque ainda temos chances de conquistar a vaga na Libertadores. Vai ser um jogo muito difícil, mas a gente poderá até usar a pressão que o Cruzeiro está enfrentando a nosso favor. Vai depender muito dos momentos iniciais da partida, se conseguirmos nos impor", declarou o zagueiro Bolívar.

O resultado positivo é fundamental para as duas equipes. O Inter ocupa a sétima colocação, com 51 pontos, e ainda sonha com uma vaga na Libertadores, enquanto o Cruzeiro luta para deixar a zona de rebaixamento, já que hoje ocupa a 17ª colocação, com 34 pontos.

Neste sábado, o time gaúcho realizou seu último treino antes do confronto, já em Minas Gerais, no CT do Atlético-MG. Dorival Júnior repetiu a formação utilizada durante a semana, com cinco novidades em relação à equipe que vinha atuando nas últimas rodadas. Leandro Damião, Juan e Kleber, todos suspensos, além de Guiñazu, convocado para a seleção argentina, estão fora do confronto e serão substituídos por Gilberto, Bolívar, Fabrício e Elton, respectivamente. A outra mudança é a entrada de Tinga, por opção técnica, no lugar de Andrezinho.