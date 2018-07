Inter esquece estreia na Série B e mira duelo com Palmeiras pela Copa do Brasil

O Internacional deixou de lado o pensamento na Série B do Campeonato Brasileiro - competição que estreou com vitória diante do Londrina, no Paraná - e realizou nesta segunda-feira o penúltimo treinamento para o duelo contra o Palmeiras, nesta quarta, às 21h45, em São Paulo, válido pela rodada de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

A equipe, que está totalmente focada na competição nacional de mata-mata - que vale uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores -, treinou no CT do Parque Gigante, em Porto Alegre. O técnico Antonio Carlos Zago comandou uma atividade com bola, parte dela fechada aos jornalistas, que contou com os retornos do lateral-esquerdo Carlinhos e do volante Edenilson.

Carlinhos, que havia ficado de fora dos últimos jogos em virtude de uma apendicite, sentiu um desconforto no tornozelo no treinamento anterior, mas apresentou boa melhora. Já Edenilson, que se recuperou de lesão muscular, deve ficar à disposição para o confronto diante do time paulista.

A dupla ainda deverá passar por um teste final na manhã desta terça-feira, quando o treinador comandará o último trabalho antes da viagem da delegação colorada para São Paulo.

A partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil está marcada para o próximo dia 31, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Mas, antes disso, o Internacional terá pela frente dois compromissos pela Série B: ABC, neste sábado (em casa), e Paysandu, no próximo dia 27 (em Belém).