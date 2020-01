Inter estreia na Copa São Paulo com vitória segura sobre o Confiança-PB

O Internacional foi mais um grande a estrear com vitória na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O time gaúcho derrotou o Confiança-PB por 3 a 0, no estádio Antônio Lins Ribeiro Guimarães, em Santa Bárbara D'Oeste, nesta sexta-feira.

Dono de quatro conquistas da Copa São Paulo, o Inter não deu a menor chance ao adversário e somou os primeiros três pontos do Grupo 7. Os gols da partida foram marcados por Cesinha, Thiago Barbosa e Praxedes.

Ainda nesta sexta-feira, os times paulistas tiveram destaques nos primeiros jogos do dia. O Votuporanguense aplicou uma goleada de 6 a 1 sobre o Tanabi, enquanto o São Bernardo fez 4 a 0 no Manthiqueira. O Oeste derrotou o Sergipe por 6 a 0.

O duelo contra o Oeste teve um momento emocionante. Os jogadores prestaram homenagem ao zagueiro Eric Miguel, morto em uma queda de elevador na cidade de Santos, durante o período das festas de final de ano.

MAIS RESULTADOS

A rodada contou ainda com triunfos de Botafogo-SP, XV de Piracicaba, Taubaté, Flamengo-SP, Novorizontino e Taboão da Serra. Entre os times de fora do futebol paulista, o São Raimundo-RR derrotou o União Suzano por 3 a 0, enquanto o Atlético-CE fez 3 a 1 no Mauá. E o Galvez bateu o Desportivo Brasil pelo placar mínimo.

Confira todos os jogos desta sexta-feira:

13h - Assisense-SP 0 x 3 Botafogo-SP

Desportivo Brasil-SP 0 x 1 Galvez-AC

Tanabi-SP 1 x 6 Votuporanguense-SP

Comercial-SP 2 x 2 Perilima-PB

Primavera-SP 0 x 2 XV de Piracicaba

Taboão da Serra-SP 2 x 0 Inter de Limeira

Jaguariúna-SP 2 x 2 Santo André

União Suzano-SP 0 x 3 São Raimundo-RR

Taubaté-SP 3 x 0 Capital-TO

Manthiqueira-SP 0 x 4 São Bernardo

Mauá-SP 1 x 3 Atlético-CE

Flamengo-SP 3 x 0 Guarulhos

14h - Paulista 0 x 0 Rio Claro

14h45 - Oeste 6 x 0 Sergipe

15h - Noroeste 1 x 3 Novorizontino

Internacional 3 x 0 Confiança-PB