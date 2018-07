Inter exalta atuação antes de final contra o Grêmio

"Foi um jogo muito intenso, mas o Inter controlou a partida na maior parte do tempo. O confronto estava parelho e aí entrou a imposição do meu time, que demonstrou força para fazer um gol, com um a menos, e ir à final da competição. Nós fizemos por merecer este resultado", afirmou o técnico Paulo Roberto Falcão.

O atacante Leandro Damião, autor da linda jogada que resultou no segundo gol do Inter - na qual ele deu um chapéu usando o recurso conhecido como "lambreta", destacou a força do conjunto do Inter. "Nossa equipe tem o coletivo e tem o individual. Apareceu hoje (domingo) isso e estamos na final", disse.

Tinga, autor do segundo gol do Inter após substituir Rafael Sobis, seguiu a mesma linha de discurso do seu companheiro. "O Leandro Damião está em um momento especial. Nossa equipe é experiente e mostrou na partida que pode reagir mesmo com um a menos. A minha entrada foi um detalhe. O importante foi a postura do conjunto. Todos que estão de fora devem estar prontos para entrar e ajudar", analisou.

"Baita jogo. Mostramos dentro de campo que, além de técnica, o time tem muita raça e pode chegar às finais de todos os torneios que disputar", acrescentou o lateral-esquerdo Kleber.

Pelo fato de o Grêmio ter vencido o primeiro turno, o Inter será obrigado a vencer o adversário, no próximo domingo, para forçar a disputa de mais dois jogos que poderão valer pelo título estadual. Antes do confronto diante do arquirrival, o vice-presidente de futebol do Inter, Roberto Siegmann, mostrou otimismo.

"O time está evoluindo e, quando acontece isso, é difícil de parar. O Inter, eventualmente, pode levar gols, mas deve mostrar poder de reação. E foi isso que ocorreu hoje (domingo). A equipe mostrou competitividade e mereceu o placar", comentou o dirigente.