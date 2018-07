Inter explica demora e prevê Dourado jogando em duas semanas

"Ele teve um contratempo. Na metade do tratamento, escorregou e se 'relesionou' no mesmo lugar. Isso acabou atrasando a recuperação. Mas está evoluindo bem, e deve voltar em breve. Acredito que em torno de 10 dias, 2 semanas", explicou o médico colorado, nesta sexta-feira, em entrevista coletiva.

Outro desfalque importante para o meio-campo do Internacional é Anderson. De acordo com Falcão, o jogador há tempos reclama de uma tendinite patelar. "Decidimos fazer uma recuperação mais lenta, mas completa. Está na fisioterapia com menos dor. Faz um trabalho de reequilíbrio muscular para a dor não o trabalhar mais. Deve ficar mais uma semana, 10 dias com a fisioterapia para depois ir ao recondicionamento físico", contou.

A entrevista coletiva de Falcão nesta sexta-feira serviu para elucidar ao torcedor a situação física de alguns jogadores do Eleno. De acordo com o médico, o meia Valdivia deve voltar a treinar com o grupo dentro de um mês, enquanto o atacante Marquinhos vai passar a próxima semana na fisioterapia, ainda se recuperando de uma lesão no tornozelo.