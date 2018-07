Inter fará dois amistosos em Blumenau no próximo mês O Internacional divulgou nesta terça-feira quais amistosos o clube fará na viagem a Santa Catarina, programada como parte da intertemporada do elenco durante a parada do futebol brasileiro por causa da Copa do Mundo. A equipe treinada por Abel Braga vai enfrentar o Metropolitano às 19 horas de 2 de julho e o Joinville três dias depois, às 15 horas - ambas as partidas serão disputadas na cidade de Blumenau, no estádio do Sesi.