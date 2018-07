Inter fará jogo-treino no Beira-Rio neste sábado

PORTO ALEGRE - O Inter marcou um jogo-treino na tarde deste sábado no Beira-Rio, que servirá como primeiro teste para o gramado após a reforma do estádio. O adversário será o Cerâmica, numa preparação para os titulares do time gaúcho, que estão em pré-temporada e foram poupados das primeiras rodadas do campeonato estadual.

O Beira-Rio será o próximo estádio da Copa a ser inaugurado - sete das 12 sedes já foram entregues. A previsão é de que o primeiro jogo no local seja realizado no dia 29 de janeiro, quando o Inter enfrenta o São Paulo (RS) em rodada do Campeonato Gaúcho, mas ainda falta a liberação do Corpo de Bombeiros.

Se realmente acontecer no estádio, a partida no dia 29 de janeiro terá público restrito, com até 10 mil pagantes. Para o jogo-treino deste sábado, porém, não será permitida a entrada da torcida. E, se estiver chovendo, a atividade contra o Cerâmica será transferida para o CT do clube, para não estragar o gramado.

O estádio ainda não está totalmente pronto - segundo a construtora, 97% das obras estão concluídas -, mas o Inter entende que já é possível realizar jogos no local, mesmo que seja com público reduzido. O trabalho agora se concentra na instalação das membranas translúcidas da cobertura, dos alto-falantes e dos telões.

Na Copa do Mundo, o Beira-Rio será palco de cinco jogos. São quatro da primeira fase (França x Honduras, Austrália x Holanda, Coreia do Sul x Argélia e Nigéria x Argentina) e mais um das oitavas de final.