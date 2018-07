Inter vence América-MG e assume liderança provisória do Brasileiro

Com direito a gol relâmpago, o Internacional venceu neste sábado o América-MG por 3 a 1, no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, e assumiu ao menos provisoriamente a liderança da competição, com 16 pontos. Já o América do técnico Sérgio Vieira, que estreou neste sábado no comando da equipe, permanece na zona de rebaixamento, com cinco pontos. Os gols foram marcados por Aylon (2) e Ernando para o Internacional e Adalberto para o América.

O Internacional começou o jogo mostrando que o sábado poderia ser de goleada. Logo aos 2 minutos, William cruzou da direita e Aylon chutou de primeira para abrir o placar. Aos 5 minutos, outro do time da casa. Artur recebeu livre à esquerda na grande área e rolou para Aylon marcar de novo. O América, porém, chegou aos 14 minutos, em cabeçada de Borges defendida por Danilo Fernandes, e mostrou que talvez não fosse tão fácil assim.

A partir do lance, o Internacional reduziu o ritmo e o América conseguiu diminuir a diferença no placar. Aos 19 minutos, Eduardo cobrou falta pra dentro da área, a zaga não tirou e Adalberto empurrou para as redes. Aos 23 minutos, por pouco não acontece o empate. Danilo chutou forte e o goleiro colorado defendeu.

O segundo tempo foi menos movimentado e com leve vantagem para o time mineiro. A equipe, no entanto, pecava nas finalizações. Aos 22 minutos, Alan Mineiro dominou na entrada da área e chutou por cima do gol de Danilo Fernandes. Aos 28 minutos, porém, o time a marcar foi o Internacional, em lance de bola parada. William cobrou falta próximo à área e Ernando, desmarcado, cabeceou para marcar o terceiro.

O Internacional ainda conseguiu uma bola no travessão em chute de Vitinho aos 37 minutos. O América também teve boa chance no final da partida. Danilo Fernandes defendeu chute de Danilo e no rebote Alan Costa salvou arremate de Bruno Sávio.

Na próxima rodada do Brasileirão, o Internacional volta a jogar em casa, contra o Atlético-MG, na quinta-feira, às 19h30, no Beira-Rio. Já o América enfrentará o Botafogo na quarta-feira, no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, às 21 horas.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL 3 X 1 AMÉRICA-MG

INTERNACIONAL - Danilo Fernandes; William, Alan Costa, Ernando e Artur (Jeferson); Fernando Bob, Fabinho, Alex (Anderson) e Gustavo Ferrareis (Rodrigo Dourado); Vitinho e Aylon. Técnico: Argel Fucks.

AMÉRICA-MG - João Ricardo; Helder, Sueliton, Adalberto e Danilo; Leandro Guerreiro (Bruno Sávio) Juninho, Ernandes (Tiago Luiz) e Eduardo (Alan Mineiro); Osman e Borges. Técnico: Sérgio Vieira.

GOLS - Aylon, aos 2 e aos 5, e Adalberto, aos 19 minutos do primeiro tempo; Ernando, aos 28 do segundo.

ÁRBITRO - Luiz Fernando de Oliveira.

CARTÕES AMARELOS - Fernando Bob, Artur, Leandro Guerreiro, Helder e Osman.

PÚBLICO - 18.028 pagantes.

RENDA - R$ 448.370,00.

LOCAL - Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).