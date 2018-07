Inter faz 4 a 0 em casa e afunda o Flamengo na lanterna do Brasileirão

No dia em que voltou a jogar no Beira-Rio, depois da Copa do Mundo, e em que homenageou seu sempre ídolo Fernandão, o Internacional venceu o Flamengo por 4 a 0 em ritmo de treino, neste domingo, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado aproximou o clube gaúcho da luta pelas primeiras posições, com 19 pontos, e manteve o clube carioca na lanterna do torneio nacional, com sete pontos.

Antes do jogo, clube e torcida homenagearam Fernandão, capitão do time que venceu a Copa Libertadores e o Mundial de Clubes de 2006 morto em acidente de helicóptero no dia 7 de junho. Nas arquibancadas, os colorados exibiram máscaras com o rosto do ídolo e cantaram "Uh, Fernandão" como faziam no tempo em que o jogador defendia o clube. No telão, foram exibidas cenas dos grandes momentos do atacante com a camisa colorada. A viúva, Fernanda, entrou no campo com os filhos Enzo e Eloá e agradeceu afirmando que o reconhecimento enche a família de orgulho e paz.

No jogo, o Internacional impôs seu ritmo sem muitas dificuldades. Aos 16 minutos, após cobrança de falta, D''Alessandro lançou na área, Juan escorou e Rafael Moura empurrou a bola para as redes, abrindo o placar. Para comemorar, foi ao banco de reservas e reverenciou uma camisa número nove, como a que Fernandão usava. Aos 46 minutos, Chicão foi expulso por carrinho perigoso em Wellington Silva dentro da área. D''Alessandro cobrou o pênalti com perfeição e ampliou, aos 48 minutos.

Com um homem a mais e dois gols de vantagem, o Internacional encontrou mais facilidades ainda no segundo tempo e seguiu criando chances e ampliando o placar. Aos 12 minutos, D''Alessandro cruzou da direita e Fabrício, sozinho no lado esquerdo da área, acertou um chute no contrapé do goleiro Felipe para marcar o terceiro.

Aos 33, Fabrício lançou da esquerda e Alex, em alta velocidade desviou a bola para as redes, fechando o placar. O goleiro Dida, do Internacional, não teve trabalho durante todo o jogo, limitando-se a algumas intervenções e reposições de bola na goleada aplicada pelo Inter.

Embalado pela fácil vitória, o Inter volta a entrar em campo no próximo sábado, às 21 horas, diante do Bahia, na Fonte Nova, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já o Flamengo vai tentar se reabilitar diante do rival Botafogo, no domingo, às 18h30, no Maracanã.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL 4 x 0 FLAMENGO

INTERNACIONAL - Dida; Wellington Silva (Cláudio Winck), Paulão, Juan e Fabrício; Willians, Wellington, Aránguiz (Luque) (Alex), Alan Patrick e D''Alessandro; Rafael Moura. Técnico: Abel Braga.

FLAMENGO - Felipe; Léo Moura, Chicão, Wallace e André Santos; Amaral (Negueba), Recife, Márcio Araújo e Lucas Mugni; Nixon (Fernando) e Alecsandro (Luiz Antônio). Técnico: Ney Franco.

GOLS - Rafael Moura aos 16 e D''Alessandro aos 48 minutos do 1º tempo; Fabrício aos 12 e Alex aos 33 minutos do 2º tempo.

ÁRBITRO - Sandro Meira Ricci (Fifa/PE).

EXPULSÃO - Chicão (Flamengo).

CARTÕES AMARELOS - Amaral (Flamengo)

PÚBLICO E RENDA - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).