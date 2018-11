Inter faz 5 a 0 no Genoa e mantém vice-liderança no Italiano

A Inter de Milão recuperou a vice-liderança do Campeonato Italiano, perdida temporariamente na sexta-feira para o Napoli, ao aplicar uma goleada no Genoa pelo placar de 5 a 0, neste sábado, pela 11ª rodada. Gagliardini foi o destaque da partida ao balançar as redes por duas vezes.

O triunfo levou a equipe de Milão aos 25 pontos, três abaixo da líder Juventus, que ainda enfrentará o Cagliari em Turim, neste sábado. O Genoa, por sua vez, segue com 14 pontos, na 11ª posição, ainda fora da zona de classificação para os torneios europeus da próxima temporada.

A sétima vitória consecutiva da Inter de Milão no Italiano começou a ser desenhada aos 14 minutos, quando Gagliardini recebeu pela esquerda, dentro da área, finalizou cruzado para as redes. Apenas dois minutos depois, Politano escapou entre a marcação e entrou praticamente livre na área para chutar na saída do goleiro.

O terceiro gol só veio na segunda etapa. Aos 4 minutos, cobrança de falta na área gerou rápido bate-rebate até que Gagliardini encheu o pé e mandou para o gol. Os demais gols saíram apenas nos acréscimos. Aos 46, o português João Mário deu belo corte no marcador e bateu de fora da área, no canto. Três minutos depois, Nainggolan escorou de cabeça cruzamento da direita, selando o placar.

Na próxima rodada, a Inter de Milão vai encarar a Atalanta, no domingo que vem. E o Genoa vai receber o Napoli, que também está na briga pela liderança, no sábado.