Inter faz melhor jogo da temporada e derrota a Fiorentina por 4 a 2

Em mais uma temporada com altos e baixos, a Internazionale fez nesta segunda-feira a sua melhor apresentação do ano. Em casa, no estádio Giuseppe Meazza, o time de Milão recebeu a Fiorentina, no encerramento da 14.ª rodada do Campeonato Italiano, e teve um início arrasador com três gols nos primeiros 18 minutos. Depois sofreu um pouco, como de costume, mas garantiu a vitória por 4 a 2.

Na tabela de classificação, a Internazionale subiu nada menos que quatro colocações e agora é a oitava colocada, com 21 pontos, dando um alento ao seu torcedor - na semana passada, a equipe foi eliminada, de forma antecipada, da Liga Europa. Ultrapassou inclusive a Fiorentina, que tem um jogo a menos e está em nono lugar com 20 pontos.

Quem viu os primeiros instantes da Internazionale em campo até se surpreendeu. Foi um time insinuante e extremamente letal, que aproveitou para fazer três gols rapidamente e praticamente definir a vitória contra a Fiorentina. Brozovic abriu o placar aos três minutos, Candreva marcou o segundo aos nove e o centroavante argentino Mauro Icardi, aos 18, fez o terceiro.

Mesmo em desvantagem, a Fiorentina não desistia e continuava tentando suas jogadas de ataque. Foi premiada com o gol de Klinic aos 36 minutos, mas se frustrou com a expulsão, de forma direta, do capitão Gonzalo Rodríguez, que usou o braço em uma jogada com Icardi.

Com um jogador a mais, a Internazionale resolveu administrar a vitória no segundo tempo. Assim, deu espaços para a Fiorentina jogar mais no ataque e o resultado foi o gol de Ilicic, aos 17 minutos, que gerou apreensão na torcida. A equipe de Milão, então, se precaviu mais na defesa e explorou os contra-ataques. Em um deles, o português João Mário perdeu uma chance incrível sem marcação. Aos 45, não teve jeito e Icardi fez o seu segundo para decretar o triunfo interista.