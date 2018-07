Inter faz primeiro trabalho com bola na pré-temporada

GRAMADO - Depois de três dias de exaustivos treinos físicos em Gramado, a quinta-feira marcou o início de uma nova fase na pré-temporada do Internacional. Foi nesta manhã que os jogadores do time gaúcho tocaram na bola pela primeira vez em 2014, ao realizarem um treino tático comandado pelo técnico Abel Braga.

O dia começou com uma roda de bobinho e seguiu com uma breve conversa do treinador com os jogadores. Depois, Abel dividiu o elenco em três equipes e comandou uma atividade que visava o toque e a manutenção da posse de bola em metade do campo. Do outro lado, os goleiros faziam trabalho especial com o preparador Marquinhos.

De acordo com o cronograma do Inter, a tarde é de folga para os jogadores, que voltam a treinar normalmente na manhã desta sexta, quando trabalham em dois turnos. Enquanto a equipe principal segue em pré-temporada, o time sub-23 representará o Internacional na estreia do Campeonato Gaúcho, sábado, contra o São Luiz.