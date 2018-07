Inter faz primeiro treino com bola na intertemporada Após uma semana de intensos trabalhos físicos, o elenco do Internacional voltou a treinar com bola no feriado desta quinta-feira, no CT do Parque Gigante, em Porto Alegre. Até então, o grupo, que se reapresentou há uma semana depois das férias, só havia feito trabalhos de condicionamento físico na intertemporada.