Inter dará ingressos a torcedores com trajes gaúchos neste sábado

O Internacional anunciou nesta terça-feira uma promoção bastante peculiar. Numa variação daquelas ações nos quais torcedores com o uniforme do clube não pagam ingresso, desta vez terá entrada franqueada no Beira-Rio, diante do Figueirense, sábado, quem estiver vestido com trajes típicos gaúchos.

"Como a partida acontece um dia antes do 20 de Setembro, data em que os gaúchos celebram os ideais da Revolução Farroupilha, o DTG Lenço Colorado tem um convite especial para os gaudérios: os primeiros 5 mil torcedores que vierem ao jogo pilchados não pagarão ingresso", explicou o Inter, no seu site oficial.

O DTG (Departamento de Tradições Gaúchas) Lenço Colorado é o grupo tradicionalista oficial do clube. Antes do jogo, de acordo com a diretoria, o grupo apresentará danças típicas na Praça da Bandeira. Os torcedores "pilchados" precisam ir ao Beira-Rio com bombacha, saia ou vestido. A retirada das pulseiras de acesso gratuito ocorrerão junto ao mastro da bandeira, naquela praça.